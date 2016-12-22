Информация городской диспетчерской службы на 22 декабря 2016 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 22 декабря нет отключения холодного, горячего водоснабжения и отопления. В городе не работает 127 лифтов. Вчера днём на улицах Хабаровска работало 82 единицы техники предприятий благоустройства, ночью вышло 25 машин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

За сутки с дорог краевого центра вывезли 855 кубометров снега. Было высыпано 29,7 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С дорог города было эвакуировано 22 автомобиля нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС в городе за сутки в городе произошло 61 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 987 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 663 единицы общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 601 автобус.