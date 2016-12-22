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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская Гавань: 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая. Пострадало 4 человека (3 жильца дома, 1 работник энергослужбы), из них 2 человека госпитализированы, 1 направлен на амбулаторное лечение, 1 – скончался. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 23 пожара. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

В зимний период 2016-2017гг. на учете в ГИМС состоят 2 ледовые переправы (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 1). Работа коммунальных и дорожных служб: 21.12.2016г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 70 ед. техники; в г. Хабаровске 1370 чел. 95 ед. тех., вывезено 496,2 м3 снега, посыпано ПСС 9,9 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 12.12.2016 по 18.12.2016 зарегистрировано 10357 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен на 33,8 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском районах.

Административные районы


Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

без осадков

западный, северный 2-10 м/с

от -21ºС до -23ºС

от -12ºС до -14ºС

Южные районы

ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег

 

северный, северо-восточный 7-12 м/с

 

от -18ºС до -23ºС

от -8ºС до -13ºС

Центральные районы

преимущественно без осадков

северо-западный, северный 2-10 м/с

от -16ºС до -36ºС

от -6ºС до -25ºС

Северные районы

преимущественно без осадков (Аяно-Майский, Охотский р-н – местами небольшой снег, слабая метель)

северо-западный, западный 2-15 м/с (на побережье Охотского моря 17-22 м/с).

от -17ºС до -33ºС

от -13ºС до -19ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения 112

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