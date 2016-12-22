За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская Гавань: 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая. Пострадало 4 человека (3 жильца дома, 1 работник энергослужбы), из них 2 человека госпитализированы, 1 направлен на амбулаторное лечение, 1 – скончался. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 23 пожара. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
В зимний период 2016-2017гг. на учете в ГИМС состоят 2 ледовые переправы (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 1). Работа коммунальных и дорожных служб: 21.12.2016г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 70 ед. техники; в г. Хабаровске 1370 чел. 95 ед. тех., вывезено 496,2 м3 снега, посыпано ПСС 9,9 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 12.12.2016 по 18.12.2016 зарегистрировано 10357 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен на 33,8 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском районах.
|
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
Хабаровск
|
без осадков
|
западный, северный 2-10 м/с
|
от -21ºС до -23ºС
|
от -12ºС до -14ºС
|
Южные районы
|
ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег
|
северный, северо-восточный 7-12 м/с
|
от -18ºС до -23ºС
|
от -8ºС до -13ºС
|
Центральные районы
|
преимущественно без осадков
|
северо-западный, северный 2-10 м/с
|
от -16ºС до -36ºС
|
от -6ºС до -25ºС
|
Северные районы
|
преимущественно без осадков (Аяно-Майский, Охотский р-н – местами небольшой снег, слабая метель)
|
северо-западный, западный 2-15 м/с (на побережье Охотского моря 17-22 м/с).
|
от -17ºС до -33ºС
|
от -13ºС до -19ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
Последние новости
- План основных мероприятий города Хабаровска на 23 декабря 2016 года - 22/12/2016 06:44
- Минсоцзащиты Хабаровского края рассчитало размер компенсации затрат на капремонт - 22/12/2016 05:22
- Торговые и аптечные сети Хабаровского края проверят на наличие сомнительной спиртосодержащей продукции - 22/12/2016 03:44
- Вячеслав Шпорт: Экономика Хабаровского края, несмотря на сложности, показала рост по итогам 2016 года - 22/12/2016 01:22
Предыдущие новости
- Информация городской диспетчерской службы на 22 декабря 2016 года - 21/12/2016 21:59
- Новый спортивный комплекс и лыжную базу начнут строить в Хабаровске в 2017 году - 21/12/2016 07:22
- Хабаровский край вошёл в ТОП-20 общероссийского рейтинга энергоэффективности - 21/12/2016 06:22
- Медицинский поезд «Терапевт Матвей Мудров» в 2017 году совершит 7 поездок. ГРАФИК - 21/12/2016 05:44
- Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей - 21/12/2016 05:22