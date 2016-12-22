Оперативная информация на 22 декабря 2016 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская Гавань: 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая. Пострадало 4 человека (3 жильца дома, 1 работник энергослужбы), из них 2 человека госпитализированы, 1 направлен на амбулаторное лечение, 1 – скончался. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 23 пожара. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

В зимний период 2016-2017гг. на учете в ГИМС состоят 2 ледовые переправы (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 1). Работа коммунальных и дорожных служб: 21.12.2016г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 70 ед. техники; в г. Хабаровске 1370 чел. 95 ед. тех., вывезено 496,2 м3 снега, посыпано ПСС 9,9 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 12.12.2016 по 18.12.2016 зарегистрировано 10357 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен на 33,8 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском районах.

Административные районы

Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков западный, северный 2-10 м/с от -21ºС до -23ºС от -12ºС до -14ºС Южные районы ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег северный, северо-восточный 7-12 м/с от -18ºС до -23ºС от -8ºС до -13ºС Центральные районы преимущественно без осадков северо-западный, северный 2-10 м/с от -16ºС до -36ºС от -6ºС до -25ºС Северные районы преимущественно без осадков (Аяно-Майский, Охотский р-н – местами небольшой снег, слабая метель) северо-западный, западный 2-15 м/с (на побережье Охотского моря 17-22 м/с). от -17ºС до -33ºС от -13ºС до -19ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения 112