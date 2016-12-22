Вячеслав Шпорт: Экономика Хабаровского края, несмотря на сложности, показала рост по итогам 2016 года

Сегодня в Тихоокеанском госуниверситете проходит пресс-конференция Губернатора края по итогам 2016 года. Участниками встречи стали более 30 представителей федеральных, краевых и районных СМИ, а также студенты кафедр журналистики и связей с общественностью ТОГУ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В первую очередь глава региона подвел экономические итоги года. Он подчеркнул, что, несмотря на непростую ситуацию, по основным показателям удалось достичь положительной динамики. Этому способствовала реализация плана стабилизационных мер в экономике и социальной сфере. «Результатом стал рекордно низкий уровень безработицы – менее одного процента. Обеспечена стабилизация цен на продовольственные товары.

По предварительной оценке по итогам года индекс промышленного производства составит 101,2 процента. Роста удалось достичь благодаря увеличению объемов производства в авиа- и судостроении. У нас есть хорошие перспективы по промышленности и на следующий год», - отметил Вячеслав Шпорт. Так, филиал Компании "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина" загружен выполнением долгосрочного контракта по поставке Министерству обороны Российской Федерации 50 самолетов Су-35С, а также партии самолетов Су-35 для нужд иностранного заказчика. Продолжается подготовка к серийному производству истребителя Т-50.

Продолжается программа гражданского авиастроения. В августе 2016 года компанией "Гражданские самолеты Сухого" завершен контракт на поставку Аэрофлоту 30 самолетов Сухой Суперджет 100. В этом году произведено 17 самолетов Сухой Суперджет 100, а в следующем году объемы вырастут более чем в два раза – до 39 самолетов.

На Амурском судостроительном заводе осуществлена закладка четвертого корвета проекта 20380. Первый корабль − корвет "Совершенный" транспортирован в достроечную базу в Большой Камень. Возобновлены работы на заказах гражданского назначения на строительство судов снабжения. Хабаровским судостроительным заводом передано в эксплуатацию судно проекта А45-2 "70 лет Победы" для организации пассажирских перевозок по Амуру. Предприятием продолжается строительство судна на воздушной подушке СВП-50 и 3 скоростных пассажирских судов проекта А45-2. Также заключен контракт с ООО "Восточная верфь" на выполнение работ по строительству 2-х плавучих причалов.