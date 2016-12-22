Торговые и аптечные сети Хабаровского края проверят на наличие сомнительной спиртосодержащей продукции

В ближайшие дни в Хабаровском крае пройдут межведомственные проверки торговых и аптечных сетей на наличие в них сомнительной спиртосодержащей продукции. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Поручение об усилении контроля за продажей подобных медицинских препаратов, косметических средств и алкогольных изделий дал Губернатор региона Вячеслав Шпорт. Управление Роспотребнадзора по краю уже начало рейды по торговым точкам в различных районах. Лосьён «Боярышник», от которого погибли десятки жителей Иркутской области, обнаружен не был. Эта продукция в регион не завозилась. Зато были выявлены другие марки, так называемого «двойного назначения», которые при неправильном использовании неблагополучными гражданами могли бы стать причиной отравлений.

Ситуацию сегодня обсудили на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства края по вопросам социального развития Владимира Чаюка. Участники решили установить жесткий контроль за продажей таких товаров. Так, в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности уже разослали во все торговые сети и предприятия письма с предупреждением и рекомендациями по тщательному отбору косметических средств, винно-водочных изделий для реализации.

Кроме того, сотрудники ведомства организовали выборочный обход мест торговли. Всю информацию, собранную во время рейдов, они передадут в правоохранительные органы. Подобные меры приняли и в министерстве здравоохранения края. Первый заместитель министра Вадим Зеленев сообщил, что в его ведомстве полностью анализируют ассортимент в аптеках КГУП «Фармация». «Боярышника» в продаже там нет. Проверяются также небольшие частные аптечные киоски.

«Необходимо поддерживать плотное межведомственное взаимодействие со структурами УМВД, Роспотребнадзора, другими службами, - отметил Владимир Чаюк. - Если в медучреждение поступает человек с отправлением спиртосодержащей продукцией, то следует немедленно установить источник её продажи. В этом случае каждая структура должна оперативно отработать ситуацию в рамках своих полномочий. Тогда мы сможем свести подобные ЧП к минимуму, уберечь многих людей. Нужно открыть «горячие линии», по которым можно будет сообщать о нарушениях и сомнительных товарах».

Напомним, что с 17 декабря в Иркутской области стали фиксироваться первые случаи отравления жителей концентратом для ванн «Баярышник». В общей сложности за неделю в регионе пострадало 109 граждан. Погибли 63 человека.