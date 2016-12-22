Минсоцзащиты Хабаровского края рассчитало размер компенсации затрат на капремонт

С 1 января в Хабаровском крае минимальный размер взноса за капитальный ремонт вырастет в среднем на 10%. В связи с этим, региональное министерство социальной защиты населения произвело перерасчет размера компенсации расходов на оплату этого взноса.

Для того чтобы получить перерасчет обращаться в заявлением в органы соцзащиты нет необходимости. Выплаты в новом объеме начнут производиться с января 2017 года получат неработающие собственники помещений старше 70-и и 80-и лет. - Каждому человеку размер компенсации рассчитывается индивидуально. Сегодня выплату по возмещению расходов на капитальный ремонт в крае получает свыше 10 тыс человек, - рассказала начальник отдела организации и методологии выплаты пособий и иных социальных выплат министерства социальной защиты населения Хабаровского края Наталья Нелюбина.

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края, взнос за капитальный ремонт за один квадратный метр в многоквартирном доме с лифтом составит 7,55 рублей, ранее – 6,86 рублей. Для такого же дома, но без лифта, размер взнос установлен в размере 5,28 рублей, 4,80 рублей - ранее. Полный перечень нового минимального размера взноса на капитальный ремонт для различных районов края указан в постановлении правительства Хабаровского края от 26.05.2016 № 165-пр. todaykhv.ru