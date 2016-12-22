План основных мероприятий города Хабаровска на 23 декабря 2016 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 23 декабря 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

23 декабря

Новогодний прием мэром города талантливой молодежи. Большой зал городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 19.00.

Железнодорожный район. Торжественное открытие районного новогоднего городка и подведение итогов районного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку (в программе костюмированные герои, конкуры, игры, тематическая программа с Дедом Морозом в рамках которой проведет награждение победителей конкурса на лучшую новогоднюю игрушку). Районный новогодний городок, ул. Карла Маркса, 111. 12.00. Информация по тел. 30-10-68. Гринер Елена Анастасьевна.

Краснофлотский район. Открытие новогоднего городка. Площадь перед центром «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 13.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Открытие новогоднего городка и церемония награждения победителей районного конкурса за лучшую новогоднюю игрушку. Площадь перед домом культуры нефтеперерабатывающего завода, ул. Орджоникидзе, 12. 14.00. Информация по тел. 41-95-17. Строителева Регина Ринатовна.

Индустриальный район. Начало работы новогодних городков на территории района: городской парк им. Гагарина (ул. Краснореченская, 102), перед ареной «Ерофей» (ул. Морозова П.Л., 83), перед дворцом «Русь» (ул. Герцена, 2), перед торговым центром «ЭВР» (ул. Суворова, 51), площадка перед центром социальной работы с население (ул. Ульяновская, 172, пос. Красная речка). Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Новогодний утренник для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации (в программе костюмированные герои, творческие номера, конкурсно-развлекательные задания, подарки от Деда Мороза). Дворец культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. 10.00. Информация по тел. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна.

Краснофлотский район. Новогодние театрализованные утренники «Сказка «Морозко» (23-29 декабря). Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00 и 13.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 79. 11.30. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Новогодний праздник для детей интерната, подготовленный творческими коллективами ДЮЦ «Восхождение». Интернат №2, пер. Благодатный, 6. 15.00. Информация по тел. 38-39-87. Антонова Наталья Владимировна.

Железнодорожный район. Театрализованное представление «Новогоднее приключение у елки» для детей из семей, оказавшихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 13.00. Информация по тел. 40-88-36. Пивень Оксана Андриановна.

Железнодорожный район. Открытие новогоднего городка (в программе костюмированные герои, конкуры, игры, зимние баталии, творческие номера). Дом культуры пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 12.00. Информация по тел. 29-85-45. Дехнич Ирина Владимировна.