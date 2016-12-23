Информация городской диспетчерской службы на 23 декабря 2016 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 23 декабря нет отключения холодного, горячего водоснабжения и отопления. В городе не работает 127 лифтов. Вчера днём на улицах Хабаровска работало 75 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 28 машин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

За сутки с дорог краевого центра вывезли 1160 кубометров снега. Было высыпано 45,6 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С дорог города было эвакуировано 22 автомобиля нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС в городе за сутки в городе произошло 54 ДТП, зафиксировано 9 возгораний, на пульт «03» поступило 970 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 668 единиц общественного транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов и 611 автобусов.