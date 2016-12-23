Хабаровский судостроительный завод получил заказ на теплоходы для Сахалина

В Хабаровске прошла рабочая встреча губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта и губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, на совещании стороны обсудили возможности изготовления судов различного назначения на судостроительных предприятиях Хабаровского края для нужд Сахалинской области, во встрече приняли участие и представители правительств Саха (Якутии) и Камчатского края.

Итогом рабочей встречи стало подписание договора, согласно которому Хабаровский судостроительный завод за два года изготовит для нужд Сахалинской области два грузопассажирских теплохода по проекту АО «Агат Дизайн Бюро». Суда арктического класса А4 могут перевозить 400 тонн грузов и 80 пассажиров с максимальной скоростью 18 узлов.

- Судно оборудовано 30-тонным краном, на палубе можно будет разместить до 40 20-футовых контейнеров, предусмотрено место для перевозки 8 легковых автомобилей, а в случае надобности можно увеличить число перевозимых пассажиров, превратив двух- и одноместные каюты в четырехместные по типу железнодорожного купе, - рассказал представитель проектного бюро. – Двигатели, который планируется поставить на теплоходы, еще не выбраны – это могут быть как системы «Мицубиси» или «Катерпиллер», так и отечественные моторы завода «Волжский дизель», посмотрим и решим, что будет лучше.

Планируется, что чертежи новых теплоходов поступят на Хабаровский судостроительный завод уже в ближайшие 4 месяца и уже можно будет приступать к раскрою металла. - Наш первый быстроходный лайнер вызвал интерес на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и в правительстве Сахалинской области реально заинтересовались возможностями наших корабелов, - напомнил Вячеслав Шпорт.

– Вот уже есть новый заказ на два судна морского класса. Представитель АО «Агат Дизайн Бюро» предложил на совещании еще один проект, продолжающий идею судна А45-2 и использующий несколько уже готовых лекал, что позволит Хабаровскому заводу без больших затрат наладить выпуск морского пассажирского лайнера А242вл. - Старый флот мешает устойчивому развитию Сахалина и Курил, эту транспортную проблему нужно решать, - отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

- Без новых грузопассажирских судов мы этот вопрос не решим. Мы готовы работать, финансовые ресурсы у нас есть, этот контракт будет выгодным как для Сахалина, так и для Хабаровского края. На совещании также было отмечено, что заказ на изготовление двух новых паромов на линию Ванино-Холмск получит Амурский судостроительный завод. ИА «Хабаровский край сегодня»