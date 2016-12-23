Жители Хабаровского края становятся невыездными из-за долгов за электроэнергию

В преддверии новогодних праздников, когда многие собираются провести каникулы с семьей за границей, энергетики рекомендуют заранее позаботиться о погашении задолженности за электроэнергию. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт".

Специалисты филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» и сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю проводят совместные мероприятия в аэропорту г.Хабаровска, где развернуты мобильные пункты. Жители и гости города имеют возможность проверить себя в списках неплательщиков, оплатить долги и войти в новый год без долгов.

Место выбрано не случайно, так как злостные неплательщики, чья сумма долга превышает 10 тысяч рублей, рискуют не попасть за рубеж. Так, с начала года в отношении 230 жителей Хабаровского края службой судебных приставов уже введено ограничение на выезд за пределы Российской Федерации из-за долгов перед энергокомпанией. В частности, филиалом ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт» отработано более 37 тысяч исполнительных листов в отношении злостных неплательщиков за электроэнергию на общую сумму задолженности 125 млн. рублей, из них взыскано в принудительном порядке 37 млн. рублей.