В Хабаровском крае почтут память погибших в авиакатастрофе ТУ-154

Мероприятия, связанные с общенациональным трауром, проходят сегодня в Хабаровском крае. В соответствие с Указом Президента РФ Владимира Путина на всех государственных учреждениях региона приспущены флаги. Отменены также развлекательные культурные мероприятия и праздничные программы в эфире телерадиокомпаний.

В православных храмах служат панихиды по жертвам крушения ТУ-154. Глубокие соболезнования в адрес родных и близких погибших выразил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Особой болью в сердцах жителей региона отозвалась гибель художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова Валерия Халилова. Он навсегда запомнится как организатор первого международного фестиваля военных оркестров "Амурские волны", который проходит в Хабаровске с 2012 года и уже является визитной карточкой Дальнего Востока.

Жители Хабаровского края вместе со всей страной глубоко скорбят о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем. Россия понесла невосполнимую утрату. Напомним, 25 декабря в районе Адлера разбился самолёт Министерства обороны РФ Ту-154. На его борту находились военнослужащие, участники ансамбля имени Александрова, включая руководителя – Валерия Халилова, журналисты.

Также на борту была общественный деятель, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России Елизавета Глинка, больше известная как «доктор Лиза». Борт направлялся в Сирию, чтобы поздравить российских военных с наступающим новым годом. Всего в авиакатастрофе погибли 92 человека. Сегодня в память о них объявлен общенациональный траур.