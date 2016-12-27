Информация городской диспетчерской службы на 27 декабря 2016 года

По состоянию на 7.00 часов 27 декабря в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 22 ГРУ или 66,26 тонн топлива. В городе не работает 125 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 92, а ночью – 42 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 11,4 кубометров мусора и 718 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 684,3 тонны песчано-соляной смеси и 14,4 тонн противогололедного реагента. За нарушение правил парковки эвакуировано 18 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 65 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 4 возгорания, на пульт «03» поступило 1140 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 665 единиц транспорта: 39 трамваев, 21 троллейбус, 606 автобусов.