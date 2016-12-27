Самые большие и лучшие катки города ждут хабаровчан и гостей города

В будни и праздники к услугам взрослых и детей катки трех городских стадионов – «Заря», «Юность» и «Нефтяник». Как рассказал руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Константин Юров, на каждом из стадионов одновременно могут кататься и укреплять свое здоровье более ста человек. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Анна Чак.

Удовольствие от катания гарантировано всем: на этих площадках залит практически идеальный лед, обеспечены качественное освещение и приятное музыкальное сопровождение. К услугам любителей катания на коньках – теплые раздевалки для обогрева и санузлы. Есть возможность приобретения горячих и прохладительных напитков, легких закусок, так как все три катка работают допоздна. Всем, кто не имеет своих коньков, их предложат напрокат: в арсенале стадионов есть весь размерный ряд, женские, мужские и детские модели.

Стоимость проката – от 115 до 120 рублей за пару. «Цена за одно посещение – вполне приемлемая: от 50 рублей – за детский билет до 120 – за взрослый. Для тех, кто намерен в течение зимы посетить каток неоднократно, на стадионах «Юность» и «Нефтяник» продаются абонементы на разное количество посещений. Их стоимость – от 550 до 1800 рублей (в зависимости от числа визитов). Отмечу, что сумма за прокат коньков в цену абонемента не входит», - сообщил Юров.

«Абонемент – выгодное приобретение во всех отношениях», - продолжил он. «Во-первых, это поможет сэкономить деньги. Во-вторых – при покупке абонемента во избежание всяческих соблазнов и неприятностей родители не дают детям наличные в руки, и при этом всегда знают, что их чада заняты спортом, а не проводят время в подворотнях. В-третьих – регулярный активный отдых на свежем воздухе способствует укреплению здоровья и прививает детям и взрослым вкус к по-настоящему здоровому образу жизни. К тому же, наличие оплаченного абонемента послужит отличным стимулом для старшего поколения преодолеть свою лень, оторваться от еды и телевизора, а вместо этого весело и с пользой провести время всей семьей. Ждем всех хабаровчан и гостей дальневосточной столицы на городских катках», - сказал Константин Юров.

* Сейчас - до Нового года - и после новогодних каникул на протяжении всего зимнего сезона катки данных стадионов будут работать только в выходные дни в указанное в таблице время и по указанным в ней расценкам.