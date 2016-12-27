Хабаровчанина арестовали за 14 неуплаченных дорожных штрафов

Прописанный в Центральном районе Хабаровска гражданин накануне был неприятно удивлен визитом судебных приставов и сотрудников госавтоинспекции, которые арестовали бытовую технику в его квартире, а заодно и самого мужчину.

- У хабаровчанина накопилось 14 неоплаченных штрафов, выписанных за нарушения правил дорожного движения, на сумму 12 тыс рублей, - сообщили в региональном управлении службы судебных приставов. Должнику пришлось сутки провести за решеткой, после чего гражданин оплатил всю задолженность. ИА «Хабаровский край сегодня»