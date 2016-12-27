Бюджет 2016 года будет исполнен с профицитом в 10,5 миллиона рублей

Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания депутатов Хабаровской городской думы. Об изменениях в главном финансовом документе народным избранникам рассказала директор финансового департамента Степанида Черная. По ее словам, такого не было очень давно. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Андрей Вотинов.

«Изначально проект бюджета был разработан с дефицитом. Благодаря корректировкам, а именно, сокращению расходов по 21-й муниципальной программе и увеличению финансовых поступлений по различным статьям, мы выходим на закрытие бюджета за 2016 год с профицитом», - пояснила Степанида Черная. Сокращение расходов по муниципальным программам вовсе не означает, что они прекратят свое существование, и какие-то обязательства не будут выполнены. Это касается больше технических моментов.

По некоторым направлениям не успели освоить выделенные средства, в других случаях работы по объектам было невозможно провести в зимний период. Финансирование этих муниципальных программ продолжится уже в следующем году. Все расходы включат в бюджет 2017 года.

«Основные параметры бюджета текущего года составят: общая сумма доходов 12 миллиардов 905 миллионов рублей, расходов – 12 миллиардов 894 миллиона рублей. Профицит составляет 10,5 миллиона рублей. Проект прошел согласование в администрации города, получено заключение контрольно-счетной палаты, и уже рассмотрен прокуратурой», - рассказала Степанида Черная.

По словам директора финансового департамента, это не окончательная сумма профицита. До новогодних праздников ожидается еще несколько трансфертов из краевого бюджета. Полный финансовый отчет по текущему году специалисты департамента подготовят в феврале 2017-го.