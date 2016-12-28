С 1 января уплачивать страховые взносы необходимо по новым КБК

Оплата страховых взносов, начиная с 1 января 2017 года, должна производиться по новым кодам бюджетной классификации (главный администратор доходов бюджета, первые 3 цифры КБК - 182) в налоговые органы по месту нахождения налогоплательщиков. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Напоминаем, с 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование передано налоговым органам. При этом все расчеты, в том числе уточненные за период до 01.01.2017, должны представляться во внебюджетные фонды.

Сальдо расчетов будет передано внебюджетными фондами в налоговые органы двумя этапами – по состоянию на 1 января и по состоянию на 15 февраля, после принятия фондами расчетов за 2016 год. Заявления на зачет или возврат излишне уплаченных страховых взносов за период до 01.01.2017 необходимо подавать во внебюджетные фонды. После рассмотрения заявлений и принятия решения о возврате, информация будет передана в налоговые органы, которые и будут осуществлять зачет или возврат указанной суммы.

Взыскание задолженности, переданной в инспекции внебюджетными фондами, также будут производить налоговые органы.

КБК, применяемый в 2016 году КБК, применяемый с 01.01.2017 года

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