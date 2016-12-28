Онлайн-кассы в магазинах Хабаровского края появятся в 2017 году

Новые правила работы с контрольно-кассовой техникой вступают в следующем году. В соответствии с федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов или расчетов с использованием платежных карт» в России будет введена передача информации в режиме онлайн на сервер налоговой службы в момент расчета покупателя.

По замыслу разработчиков закона, такая технология позволит контролировать исчисление и своевременность уплаты налогов и сборов, автоматически выявлять нарушения. Согласно новым правилам, с июля 2017 года продавец будет обязан не только выдать покупателю кассовый чек, но и направить электронный фискальный документ по желанию клиента на его адрес.

Однако поэтапное внедрение в Хабаровском крае онлайн-касс обойдется бизнес-сообществу минимум в 1 млрд руб. Об этом было заявлено на встрече зампреда краевого совета по предпринимательству Сергея Степанова и регионального бизнес-омбудсмена Олега Герасимова с местными предпринимателями и СМИ.

Сумму затрат участники встречи вывели из средней стоимости новой онлайн-кассы для магазина в 40 тыс руб. и около 25 тыс контрольно-кассовых терминалов (ККТ), которые сейчас стоят на учете в ФНС в субъекте РФ. - Переоборудовав уже действующие кассы под работу онлайн, предприниматели смогут тратить меньше — по 10–12 тыс на ККТ, - отметил Сергей Степанов.

Поскольку порядок применения закона ещё уточняется, точных оценок возможных потерь предпринимателей Хабаровского края из-за перехода к расчетам через онлайн-кассы пока нет.

- Сейчас Минкомсвязи РФ «разрабатывает приказ, который установит критерии, по которым субъекты будут освобождать от применения онлайн-касс населенные пункты, - отмечает начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля комитета потребительского рынка правительства края Елена Спиридонова. - На сегодня в качестве одного из критериев рассматривается численность населенного пункта менее 10 тыс человек. У нас очень многие населенные пункты попадут под такое освобождение.

Автоматизация контроля за бизнесом «зачастую проходит за счет бизнеса», признает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.

- Малый бизнес, применяющий налоговые режимы, не связанные с расчетом объема доходов, например, ЕНВД, нужно освобождать от онлайн-касс, считает он.

Переход к новому порядку применения контрольно-кассовой техники будет осуществляется в 3 этапа. До 1 февраля предусмотрена возможность добровольного перехода. Начиная с 1 февраля регистрация контрольно-кассовой техники будет осуществляться только по новому порядку. С 1 июля 2017 года онлайн кассы станут обязательными для всех, кто уже использует ККТ. А с 1 июля 2018 года переход на новую систему станет обязательным для всех. todaykhv.ru