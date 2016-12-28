Управление транспорта администрации Хабаровска утвердило режим работы городского пассажирского транспорта с 1 по 8 января 2017 года. Изменения коснулись только утренних часов в первые три дня нового года – с 1 по 3 января в связи с уменьшением пассажиропотока с 5:30 до 10:00 на линии будет работать до 50 % от планового количества подвижного состава, а к 11:00 выпуск транспорта на линию составит 100 %.
С 4 по 8 января 2017 года выпуск транспорта на маршруты будет осуществляться согласно утвержденным расписаниям и в полном объеме. Информацию о наличии на маршрутах транспортных средств, о прогнозе прибытия на определенный остановочный пункт можно уточнить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по многоканальному телефону 91-02-07 или воспользоваться интернет-сайтом www.bus27.ru Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Андрей Вотинов.
Предыдущие новости
- Онлайн-кассы в магазинах Хабаровского края появятся в 2017 году - 27/12/2016 23:24
- С 1 января уплачивать страховые взносы необходимо по новым КБК - 27/12/2016 22:40
- Информация городской диспетчерской службы на 28 декабря 2016 года - 27/12/2016 21:57
- Бюджет 2016 года будет исполнен с профицитом в 10,5 миллиона рублей - 27/12/2016 07:55
- План основных мероприятий города Хабаровска на 28 декабря 2016 года - 27/12/2016 07:22