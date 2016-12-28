В Хабаровске утвердили режим работы городского пассажирского транспорта с 1 по 8 января 2017 года

Управление транспорта администрации Хабаровска утвердило режим работы городского пассажирского транспорта с 1 по 8 января 2017 года. Изменения коснулись только утренних часов в первые три дня нового года – с 1 по 3 января в связи с уменьшением пассажиропотока с 5:30 до 10:00 на линии будет работать до 50 % от планового количества подвижного состава, а к 11:00 выпуск транспорта на линию составит 100 %.

С 4 по 8 января 2017 года выпуск транспорта на маршруты будет осуществляться согласно утвержденным расписаниям и в полном объеме. Информацию о наличии на маршрутах транспортных средств, о прогнозе прибытия на определенный остановочный пункт можно уточнить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по многоканальному телефону 91-02-07 или воспользоваться интернет-сайтом www.bus27.ru Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Андрей Вотинов.