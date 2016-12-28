Оперативная информация на 28 декабря 2016 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 8 пожаров. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В зимний период 2016-2017гг. на учете в ГИМС Главного управления состоит 5 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб:27.12.2016г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 72 ед. техники; в г. Хабаровске 1518 чел. 112 ед. тех., вывезено 387 м3 снега, посыпано ПСС 106,4 т. Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 19.12.2016 по 25.12.2016 зарегистрировано 11508 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Темп роста заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 11,1 %. Эпидпорог по краю превышен на 48,6 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, г. Комсомольск-на-Амуре, им. Лазо, Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском, Ульчском, Аяно-Майском, Солнечном районах.