Визовые формальности между Россией и Японией упростят с нового года

С 1 января 2017 года российской и японской сторонами на основе взаимности вводятся в действие синхронизированные меры, направленные на упрощение визового режима поездок для граждан двух стран. Об этом сообщил МИД РФ.

Соответствующее решение было принято в рамках состоявшейся 15-16 декабря российско-японской встречи на высшем уровне.

В частности, российские консульские загранучреждения будут оформлять японским гражданам многократные туристические визы (в том числе с целью поездки «туризм целевой») на срок до 6 месяцев, многократные частные визы на срок до одного года, а также многократные деловые и гуманитарные визы на срок до пяти лет.

Основания для выдачи российских виз и требования к представляемым документам при этом остаются без изменений. По многократным туристическим визам граждане Японии смогут находиться на территории Российской Федерации непрерывно в течение не более 30 дней, суммарно в течение не более 90 дней; по многократным частным, деловым и гуманитарным визам – непрерывно не более 90 дней, суммарно не более 90 дней из каждого периода в 180 дней.

По информации японской стороны, для граждан России будет увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок, предусматривающих возможность непрерывного пребывания до 90 дней, а также будут оформляться многократные, сроком действия до трех лет, краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней, в том числе и для поездок с туристическими целями. Кроме того, отменяется требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки.

МИД РФ полагает, что указанные взаимные меры позволят упростить контакты между гражданами России и Японии и будут способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах. В заявлении подчеркивается, что российская сторона готова к возобновлению совместной работы по дальнейшей либерализации визового режима, вплоть до отмены визовых требований при взаимных поездках граждан двух стран и настроена на конструктивное обсуждение переданных японской стороне ранее проектов соглашений на этот счет. ИА «Хабаровский край сегодня»