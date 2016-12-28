В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 29 декабря 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
29 декабряИндустриальный район. Новогодний утренник для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 11.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна. Индустриальный район. Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей. Дворовая территория, ул. Герцена,2. 11.00. Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович. Кировский район. Новогодний праздник «Новый год уж на пороге». Центр по работе с население «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20. 15.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна. Краснофлотский район. Новогодний карнавал для участников клубных объединений «Новый год в кругу друзей». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна. Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Новогодние эстафеты». Школа № 27, ул. Воровского, 24б. 12.00. Информация по тел. 47-02-83. Савенков Дмитрий Александрович.
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