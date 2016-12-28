План основных мероприятий города Хабаровска на 29 декабря 2016 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 29 декабря 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

29 декабря

Индустриальный

район. Новогодний утренник для детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 11.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Индустриальный район.

Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» для детей.

Дворовая территория, ул. Герцена,2. 11.00.

Центральный район.

Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки.

Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.

Кировский район.

Новогодний праздник «Новый год уж на пороге».

Центр по работе с население «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20. 15.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район.

Новогодний карнавал для участников клубных объединений «Новый год в кругу друзей».

Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район.

Физкультурное мероприятие «Новогодние эстафеты».