Новые лифты установят в 95 домах Хабаровского края

Капитальным ремонтом лифтового оборудования займутся в 95 домах Хабаровского края. На это будет потрачено более 382 млн рублей. В конце июля 2016 года Региональный оператор провёл конкурсы по отбору подрядных организаций на выполнение этих работ.

«Капитальный ремонт лифтового оборудования является одним из самых дорогостоящих и трудоемких, ведь лифт представляет собой очень сложный механизм, испытывающий повышенные нагрузки. Например, в адрес Регионального оператора в конце мая поступил протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ул. Большая 8, по которому они приняли решение о капитальном ремонте лифтового оборудования на 2016 год. Локальный сметный расчет составлен на 4 лифта общей суммой чуть более 6,7 млн рублей», – рассказала директор Хабаровского краевого фонда капитального ремонта Алёна Сидорова.

По словам Алёны Сидоровой, в настоящее время все работы по замене лифта по указанному адресу выполнены, получены сертификаты и декларации соответствия. Оборудование уже прошло испытательные и пусконаладочные мероприятия. Как только управляющая компания и администрация города подпишут акт приёма, лифт запустят в эксплуатацию. Стоит отметить, что всё лифтовое оборудование имеет обязательный сертификат, а подрядная организация, выполняющая работы по указанному адресу, в течение гарантийного срока (25 лет) отвечает за качество ремонтно-строительных работ и при появлении дефектов, устраняет их. ИА «Хабаровский край сегодня»