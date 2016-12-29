Информация городской диспетчерской службы на 29 декабря 2016 года

По состоянию на 7.00 часов 29 декабря в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 20 ГРУ или 53,82 тонны топлива. В городе не работает 118 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 76, а ночью – 25 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 20,4 кубометров мусора и 754 кубометра снега. На хабаровские трассы высыпано 83,2 тонны песчано-соляной смеси.

За нарушение правил парковки эвакуировано 19 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 58 ДТП, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 1028 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 666 единиц транспорта: 39 трамваев, 21 троллейбус, 606 автобусов.