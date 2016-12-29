В территориальные органы ПФР по Хабаровскому краю все чаще стали поступать жалобы на неожиданные визиты назойливых «гостей», которые, ссылаясь на «Государственную Пенсионную реформу Российской Федерации Правительства России от 1 января 2002 года», настойчиво требуют у граждан представить им свои документы и подписать «договор об обязательном пенсионном страховании». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ОПФР по Хабаровскому краю.
«К нам домой пришёл прилично одетый молодой человек. - Я из «Центра продвижения государственной реформы». Это плановый обход по вашему району. Как пояснил напористый молодой человек, каждому полагается дополнительный документ - страховой бланк о сохранении накопительной части пенсии. Его надо срочно получить. И потребовал паспорт и СНИЛС. Я сказала, что подумаю. Этот документ действительно нужен?»
Заместитель управляющего ОПФР по Хабаровскому краю Мария Закатова разъяснила, что такой псевдо документ в системе обязательного пенсионного страхования никому не нужен. «На самом деле гражданам приходится иметь дело с агентами негосударственных пенсионных фондов. Организация, которую они представляют, никаких полномочий и поручений от государственных органов исполнять не может. Её громкое название служит лишь прикрытием для коммерческой деятельности по привлечению граждан в НПФ. К тому же в нашем регионе она вообще не зарегистрирована. Подобные громкие названия, такие как Фонд продвижения гражданских реформ или Институт регионального развития уже фигурировали в обращениях жителей края в начале года и однозначно были разоблачены ими, как красивая обертка для нечестных агентов НПФ», - подчеркнула М.Я. Закатова.
Если вы все же осознанно решили передать свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд, перед подписанием документов внимательно изучите информацию о фонде и условия договора. Обратите внимание на опыт, репутацию НПФ на рынке негосударственного пенсионного обеспечения и на доходность от размещения пенсионных накоплений в долгосрочном периоде.
Выбор или смена страховщика – это добровольное решение гражданина. Если такое решение гражданином никогда не принималось, пенсионные накопления формируются в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», и страховщиком в таком случае является Пенсионный фонд Российской Федерации.
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