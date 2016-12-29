Хабаровск признали «городом, где хочется жить»

Хабаровск признан одним из лучших на VIII международном смотре-конкурсе «Город, где хочется жить». В общей сложности в конкурсную комиссию поступило свыше 220 практик. Из 28 городов-участников из Российской Федерации, Белоруссии, Приднестровской Молдавской Республики Хабаровск представил наибольшее число успешно реализованных.

Главная задача и цель конкурса – выявить как можно больше примеров решения проблемных вопросов городского развития, систематизировать эту информацию и разместить в открытом доступе. Немаловажной является и возможность для городов сравнить свои достижения с тем, что сделано другими.

В активе у Хабаровска десять наград за эффективное формирование и исполнение бюджета, системный подход к развитию молодежного предпринимательства, организацию и проведение открытых городских турниров по различным видам спорта, благоустройство и озеленение города, за продвижение бренда города, за развитие молодежного предпринимательства и другое.

Международный смотр-конкурс «Город, где хочется жить» инициирован международной Ассамблеей столиц и крупных городов в 2008 году и проводится во взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией, Комитетом Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийским советом местного самоуправления. todaykhv.ru