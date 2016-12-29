Хабаровск подключился к акции #АгроМания, которую организовала Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ). Пункт сбора книг в Хабаровске открылся на базе краевого отделения Российского Красного Креста по адресу ул. Фрунзе, 71. У общественной организации большой опыт сбора и передачи гуманитарной помощи нуждающимся, поэтому краевое отделение с удовольствием включилось в акцию ОП РФ.
- За время работы акции нам принесли уже больше сотни книг, - отмечает исполнительный директор краевого отделения Российского Красного Креста Татьяна Чукавина. – Принимать пожертвования от хабаровчан мы будем до 10 февраля. Затем книги передадим представителям Общественной палаты Хабаровского края. Неравнодушные граждане могут приносить книги в пункт сбора до 31 декабря этого года с 10:00 до 18:00.
В новом году Красный Крест начнет работу с 9 января. Библиотеки есть в каждом населенном пункте Хабаровского края, и все они нуждаются в разножанровой литературе. Детской, детективной, развлекательной, а также специализированной. Селяне будут рады любым книгам. Напомним, в конце ноября заработал сайт акции #АгроМания, благодаря которому каждый неравнодушный гражданин может открыть пункт сбора книг в своем городе, а представители сельских библиотек — оставить заявку на получение книг. ИА «Хабаровский край сегодня»
Последние новости
Предыдущие новости
- Хабаровск признали «городом, где хочется жить» - 29/12/2016 05:23
- Крупнейшее роад-шоу по поиску перспективных проектов приедет в Хабаровск - 29/12/2016 03:22
- ОПФР: Остерегайтесь «планового обхода»! - 29/12/2016 00:44
- Оперативная информация на 29 декабря 2016 года от администрации Хабаровского края - 28/12/2016 23:44
- Хабаровский край стал менее убыточным для автостраховщиков - 28/12/2016 22:37