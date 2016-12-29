Пункт сбора книг для сельских библиотек открылся в Хабаровске

Хабаровск подключился к акции #АгроМания, которую организовала Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ). Пункт сбора книг в Хабаровске открылся на базе краевого отделения Российского Красного Креста по адресу ул. Фрунзе, 71. У общественной организации большой опыт сбора и передачи гуманитарной помощи нуждающимся, поэтому краевое отделение с удовольствием включилось в акцию ОП РФ.

- За время работы акции нам принесли уже больше сотни книг, - отмечает исполнительный директор краевого отделения Российского Красного Креста Татьяна Чукавина. – Принимать пожертвования от хабаровчан мы будем до 10 февраля. Затем книги передадим представителям Общественной палаты Хабаровского края. Неравнодушные граждане могут приносить книги в пункт сбора до 31 декабря этого года с 10:00 до 18:00.

В новом году Красный Крест начнет работу с 9 января. Библиотеки есть в каждом населенном пункте Хабаровского края, и все они нуждаются в разножанровой литературе. Детской, детективной, развлекательной, а также специализированной. Селяне будут рады любым книгам. Напомним, в конце ноября заработал сайт акции #АгроМания, благодаря которому каждый неравнодушный гражданин может открыть пункт сбора книг в своем городе, а представители сельских библиотек — оставить заявку на получение книг. ИА «Хабаровский край сегодня»