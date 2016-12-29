Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Новым годом и Рождеством. Соответствующую телеграмму глава государства направил в адрес Губернатора Вячеслава Шпорта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
«Поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством. Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний. Пусть 2017 год будет благополучным для Вас и Ваших близких, принесет успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения. Крепкого Вам здоровья и всего самого доброго», - сказал Владимир Путин.
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