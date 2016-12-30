За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находятся 2 чрезвычайные ситуации: 1 Связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая. Пострадало 4 человека (3 жильца дома, 1 работник энергослужбы), из них 2 человека госпитализированы, 1 направлен на амбулаторное лечение, 1 – скончался. 2 Связанная с нарушением энергоснабжения в п. Нелькан Аяно-Майского муниципального района. В 03.30 25.12.2016г. произошло возгорание ДЭС п. Нелькан. В результате пожара произошло обрушение крыши здания и 5 дизельных генераторов вышли из строя. В 14.00 пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет.
В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 10 пожаров. В зимний период 2016-2017гг. на учете в ГИМС Главного управления состоит 7 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-1). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб: 29.12.2016г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 45 ед. техники; в г. Хабаровске 1667 чел. 128 ед. тех., вывезено 485 м3 снега, посыпано ПСС 19,8 т. Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 19.12.2016 по 25.12.2016 зарегистрировано 11508 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.
Темп роста заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 11,1 %. Эпидпорог по краю превышен на 48,6 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровске, г. Комсомольск-на-Амуре, им. Лазо, Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском, Ульчском, Аяно-Майском, Солнечном районах.
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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ночью без осадков, днем возможен небольшой снег
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юго-западный 9-14 м/с
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от -19ºС до -21ºС
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от -14ºС до -16ºС
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Южные районы
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местами небольшой снег
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юго-западный 8-13 м/с
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от -19ºС до -25ºС
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от -10ºС до -16ºС
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Центральные районы
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местами небольшой снег (Комсомольский, Солнечный, Советско-Гаванский, Ванинский р-ны – преимущественно без осадков)
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юго-западный, западный
5-14 м/с
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от -18ºС до -38ºС
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от -11ºС до -26ºС
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Северные районы
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преимущественно без осадков (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский р-ны – местами небольшой снег)
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западный, северо-западный 5-15 м/с, на побережье Тугуро-Чумиканского района 17-22 м/с.
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от -17ºС до -35ºС
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от -16ºС до -26ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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