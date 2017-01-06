В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 6 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
6 января
Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:
- детская новогодняя развлекательная программа «Огненный петушок».16.00-18.00;
- взрослая новогодняя развлекательная программа «Однажды в Хабаровске, или новогодние приключения».19.00-21.00.
Кировский район. «Рождественская ярмарка», театрализовано-игровая программа. Жилмассив, ул. Шелеста, 73в. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Индустриальный район. Новогодние игры «Зимние забавы» для жителей жилмассива. Жилмассив ул. Монтажная, 40. 12.00.
Индустриальный район. Открытое первенство по картингу (6-7 января). «Заимка», ул. Императорская, 6.
Кировский район. Праздник «Калейдоскоп народных традиций». Жилмассив, ул. Орджоникидзе, 5. 12.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Кировский район. Открытый турнир по хоккею с шайбой. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.
Кировский район. Развлекательная программа «Парад снеговиков». Жилмассив, ул. Запарина, 127. 12.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.
Краснофлотский район. «Рождественские гуляния» - праздничное мероприятие для населения. Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 13.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
Краснофлотский район. «Рождественский бал» - мероприятие для молодежи района. Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
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