Новости

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 6 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

6 января

Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»:

- детская новогодняя развлекательная программа «Огненный петушок».16.00-18.00;

- взрослая новогодняя развлекательная программа «Однажды в Хабаровске, или новогодние приключения».19.00-21.00.

Кировский район. «Рождественская ярмарка», театрализовано-игровая программа. Жилмассив, ул. Шелеста, 73в. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Индустриальный район. Новогодние игры «Зимние забавы» для жителей жилмассива. Жилмассив ул. Монтажная, 40. 12.00.

Индустриальный район. Открытое первенство по картингу (6-7 января). «Заимка», ул. Императорская, 6.

Кировский район. Праздник «Калейдоскоп народных традиций». Жилмассив, ул. Орджоникидзе, 5. 12.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Кировский район. Открытый турнир по хоккею с шайбой. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Кировский район. Развлекательная программа «Парад снеговиков». Жилмассив, ул. Запарина, 127. 12.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Краснофлотский район. «Рождественские гуляния» - праздничное мероприятие для населения. Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 13.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. «Рождественский бал» - мероприятие для молодежи района. Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

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