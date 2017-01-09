Роспотребнадзор продолжает зачистку Хабаровска от «Боярышника»

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора продолжают проверки торговых точек в связи с запретом на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. - По данным на 6 января 2017 года эксперты ведомства осмотрели подсобки 55 киосков и магазинов, в 6 из них выявлена и арестована 101 единица «лосьона», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве продолжает работу телефон «горячей линии», по которому можно сообщить о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции. Со 2 по 8 января 2017 года можно звонить по телефону 8 914 776 56 51, а с 9 января по номеру (4212) 27 25 77. Проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение в обороте спиртосодержащей жидкости продолжается. ИА «Хабаровский край сегодня»