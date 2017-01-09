С номеров служебных автомобилей чиновников Хабаровского края уберут нули

С номерных знаков служебных автомобилей правительства Хабаровского края исчезнут нули. Об этом сообщили сразу несколько источников в краевом правительстве и ГИБДД.

Данное предложение исходит от высшего руководства региона и коснется, в первую очередь, служебного автомобиля как самого первого лица края (сейчас это номер 001), так и машин заместителей председателя правительства и министров. «Некоторые высокопоставленные лица в правительстве края любят выбирать себе красивые номера с двумя нулями, есть даже неформальное соревнование – у кого на машине «круче» номерной знак. Губернатор, узнав о таком поведении своих подчиненных, поручил убрать все «красивые» номера, в том числе и со своего автомобиля. Теперь на госномерах служебных машин будет обычный набор из трех разных цифр, как и у большинства автолюбителей края», - сообщил источник в краевом правительстве.

В управлении ГИБДД по Хабаровскому краю отметили, что уже приступили к перерегистрации номерных знаков. В КГУП «Автобаза Правительства края» сообщили, что в ближайшее время заменят все госномера служебных авто чиновников с нулями на новые. ИА «Хабаровский край сегодня»