Хабаровский край стал лидером по объёму лесозаготовок в ДФО в 2016 году

Хабаровский край вышел на первое место в Дальневосточном федеральном округе и 10 место в стране по объемам лесозаготовок по итогам 2016 года. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона. Также на предприятиях края в течение года стабильно увеличивалась доля переработки круглой древесины. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В этом году данный показатель составил 40%. Соответственно, росли показатели по производству изделий из дерева. В минувшем году выпуск лущеного шпона, топливных гранул и пиломатериалов увеличился в среднем на 6% по сравнению с 2015 годом. Это стало возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в лесной отрасли. Так, в 2016 году проект ООО «Азия лес» был признан Правительством РФ приоритетным и получил право на федеральную поддержку в объеме 847 млн рублей для строительства инфраструктуры. Часть средств выделена уже в этом году.

Компания работает над созданием мощностей по ежегодному производству 330 тыс. кубометров пиломатериалов, 290 тыс. кубометров технологической щепы и 84 тыс. тонн топливных гранул. Планируется создать около 700 новых рабочих мест. Федеральные средства инвестор направит на строительство дорог и мостов. Компания RFP Group реализует в Амурске проект по производству 300 тыс. куб. м лущеного шпона, 230 тыс. куб. м пиломатериалов и 100 тыс. тонн топливных гранул в год. Введены мощности по производству лущеного шпона, а в этом году запланирован запуск производства пиломатериалов.

Также компания в декабре прошлого года договорилась с японскими инвесторами о финансировании строительства пеллетного завода. Кроме того, в прошлом году заключено важное соглашение с Народным Правительством провинции Цзилинь Китая о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Ключевой частью Соглашения является реализация совместного стратегического проекта «Аркаим – Цзиньда». Проект состоит из трех этапов. На первых двух этапах запланировано развитие производств по лесозаготовке и деревопереработке в Хабаровском крае. На третьем - создание производства по переработке древесины для извлечения из лиственницы пребиотика и антиоксиданта в бондовой зоне «Синлун» провинции Цзилинь.