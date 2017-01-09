Морозы до -40 градусов ожидаются в ближайшие дни в Хабаровском крае

Понижение температуры на несколько градусов ниже нормы прогнозируется на территории Хабаровского края, сообщили в дальневосточном Гидрометцентре. "После прохода циклона, который в настоящее время находится на севере края и смещается в Охотское море, ожидается краткосрочный заток арктического воздуха. Температура в крае понизится к середине недели", - сказал сотрудник Гидрометцентра.

Собеседник агентства уточнил, что столбик термометра в Хабаровске и центральных районах опустится до - 28-30 градусов ночью, днем - до - 17-21 градуса, на севере края температура воздуха в горах в ночное время может понизиться до - 40 градусов.

"Потепление ожидается до -16-21 градуса ночью и -8-13 градусов днем после 12 января, когда циклон над Охотским морем начнет выбрасывать более теплые и влажные воздушные массы. Практически на всей территории края будет идти снег, местами очень сильный", - добавил сотрудник Гидрометцентра. По его словам, к концу недели, помимо снега ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в северных районах - до 23-28 метров в секунду. "Интерфакс - Дальний Восток"