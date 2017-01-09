Авиарейсы из Хабаровска в Москву задерживаются

В Московском авиаузле (МАУ) из-за сильных холодов увеличилось время предполетной подготовки самолетов к вылету, обработки летного поля, из-за этого возможны задержки рейсов. В аэропорту Хабаровска задержан рейс СУ 1713 на Москву компании «Аэрофлот».

Кроме того отменен рейс НН 646 авиакомпании «ВИМ-Авиа». По сообщению пресс-службы аэропорта Хабаровска, статус рейсов изменен по техническим причинам, в остальном аэропорт работает в штатном режиме. Полная информация о рейсах доступна на сайте аэропорта. ИА «Хабаровский край сегодня»