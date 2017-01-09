Жители Хабаровского края реализовали первые проекты с помощью грантов для ТОС

В Хабаровском крае продолжается реализация проекта по поддержке территориальных общественных самоуправлений. В его рамках значимые социальные предложения граждан по конкурсу получили гранты. Некоторые из них уже реализованы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Так, ТОС «Фортуна» завершило строительство хоккейной коробки в селе Лермонтовка Бикинского района, а ТОС «Вятское» - работы по обустройству пешеходного моста в одноименном селе Хабаровского района. Объекты сданы в эксплуатацию. Реализации последнего проекта жители села ждали несколько лет. Пешеходный мост, который оказался в аварийном состоянии из-за крупномасштабного наводнения в 2013 году, позволяет значительно сократить путь к социальной инфраструктуре села: школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение. Эти объекты, которые разделяет небольшая речка, находятся на территории военной части.

Как сообщили в управлении реализации общественных проектов Губернатора и Правительства края, на очереди еще два самоуправления. Это ТОС «Грани», которое организовало работы по оборудованию домовых фасадов в поселке Джамку и ТОС «Вместе мы сила», получившее средства на строительство детской площадки в селе Лермонтовка. Всего на эти цели по конкурсу в прошлом году было распределено 300 тысяч рублей. Жители подали больше 30 заявок. Понимая большую социальную значимость этого направления, в Правительстве края принято решение увеличить объемы финансирования на 2017 год до 10 млн рублей.

«Различные формы поддержки жителей, которые объединяясь, реализуют социально значимые проекты, пользуются большой популярностью в крае. Таким образом в рамках программы поддержки местных инициатив в регионе воплощено немало интересных идей. Финансовая поддержка ТОС стала новым этапом развития общественно-государственного сотрудничества. Это способствует вовлечению населения в муниципальное управление, организацию активного сотрудничества местных органов власти и жителей», - отмечает начальник управления Денис Митрофанов.

По его словам, совместно с экспертным сообществом в регионе разработана Концепция развития территориального общественного самоуправления. Напомним, всего в Хабаровском крае зарегистрировано 44 ТОС. Лидерами движения являются Бикинский район, где создано 14 ТОС и Комсомольск-на-Амуре – образовано 8 объединений. В Вяземском и имени Лазо районах образовано по 5 ТОС, в Верхнебуреинском – 4, в Хабаровском и Солнечном по 2, в Комсомольском, Ванинском, Амурском и Ульчском по 1.

В отличие от программы поддержки местных инициатив, которая реализуется только в городских и сельских поселениях, ТОС самостоятельно определяют границы своей территории. Это может быть подъезд дома, группа жилых домов, микрорайон и так далее. Активисты общественных самоуправлений также имеют право самостоятельно принимать участие в конкурсах, в то время как по программе эту функцию берет на себя муниципалитет. ТОС как юридическое лицо в праве получать субсидию напрямую, а по программе поддержки местных инициатив этим правом наделены городские и сельские поселения.