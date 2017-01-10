Информация городской диспетчерской службы на 10 января 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 10 января из-за течи холодной воды нет в домах по адресу ул. Жуковского, 1,3,5,7,11. Из-за порыва в квартире горячей воды и отопления нет в одном доме по адресу ул. Серова, 7. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В городе не работает 94 лифта. Вчера днём на улицах Хабаровска работало 84 единицы техники предприятий благоустройства, ночью вышло 44 машины. За сутки с дорог краевого центра вывезли 859 кубометров снега. Было высыпано 679,4 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С дорог города был эвакуирован 31 автомобиль нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС в городе за сутки в городе произошло 55 ДТП, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступило 939 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 635 единиц общественного транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов и 575 автобусов.