За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 7 пожаров. На учете в ГИМС Главного управления состоит 8 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб: 09.01.2017г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 56 ед. техники; в г. Хабаровске 1847 чел. 122 ед. тех., вывезено 575,5 м3 снега, посыпано ПСС 500,5 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. зарегистрировано 3375 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 65.5 %. Эпидпорог по краю не превышен. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Бикинском районе.
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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ночью небольшой снег, днем без существенных осадков
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юго-западный 6-14 м/с
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от -22ºС до -24ºС
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от -19ºС до -21ºС
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Южные районы
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местами небольшой снег
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юго-западный 10-15 м/с
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от -21ºС до -26ºС
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от -16ºС до -23ºС
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Центральные районы
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ночью местами снег, снег, днем местами небольшой снег
(Хабаровский, Нанайский, Амурский районы – днем без осадков)
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западный,
северо-западный 6-15 м/с
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от -14ºС до -33ºС
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от -12ºС до -25ºС
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Северные районы
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небольшой снег, местами снег (Николаевский, Ульчский, район им. П. Осипенко – днем снег, местами сильный)
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северо-западный, северный 5-15 м/с,
на побережье Охотского моря 17-20 м/с
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от -18ºС до -30ºС
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от -14ºС до -25ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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