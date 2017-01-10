В Хабаровск приедет Open Innovations Startup Tour

2-3 февраля 2017 г. в Хабаровск приедет OpenInnovations Startup Tour -крупнейшее роад-шоу России и СНГ по поиску перспективных проектов. В 2017 году StartupTour пройдет в пятый раз в четырнадцати городах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Комитета по молодежной политике.

Open Innovations Startup Tour — это не только конкурс проектов. Это большая образовательная программа, общение с инвесторами, менторами и гуру бизнеса. Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут абсолютно бесплатно все желающие. Лекции и мастер-классы от лучших практиков: обзор глобальных технологических трендов, вопросы развития бизнеса и совершенствования профессиональных качеств предпринимателя.

Прием заявок заканчивается 12 января 2017 года! Подать заявку на участие в конкурсе можно здесь.