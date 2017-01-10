Спрос на электронный ОСАГО в Хабаровском крае вырос в 26 раз за неделю

После того, как с 1 января все страховые компании стали обязаны предоставлять возможность покупки электронного полиса ОСАГО, Российский союз автостраховщиков отметил лавинообразный рост продаж е-ОСАГО.

С 1 по 7 января в Хабаровском крае число проданных электронных полисов выросло по сравнению с первой неделей 2016 года в 26 раз – 79 проданных полисов в этом году и 3 - годом ранее. При этом за весь 2016 год в регионе было продано 1595 полисов е-ОСАГО, т.е. в среднем 132 бланка в месяц. Первая неделя 2017 года перекрыла среднемесячный показатель более чем наполовину. Аналогичная ситуация отмечается во всех регионах страны.

- Несмотря на праздничные дни, мы увидели взрывной рост интереса к заключению договоров ОСАГО в электронном виде. Тенденция сохранилась и 9 января. За неполный рабочий день было заключено 3 тыс договоров в электронном виде, - комментирует президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, для того, чтобы оформить электронный полис ОСАГО, автовладельцу необходимо зарегистрироваться на сайте своей страховой компании и заполнить форму заявления. Необходимо помнить, что в данных не должно содержаться ошибок. В противном случае, в случае ДТП, у владельцев е-ОСАГО с ошибочными данными в бланке могут возникнуть трудности при получении выплат. ИА «Хабаровский край сегодня»