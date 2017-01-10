В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 11 по 15 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
11 января
Конкурс театральных постановок, художественного слова, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 11.00. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.
13 января
Прием мэром города журналистов, посвященный Дню российской печати. Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 12.00.
Открытое первенство города по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Хабаровская городская Федерация прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, ул. Волочаевская, 188. 11.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.
14 января
Церемония награждения участников, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 14.00. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.
Гала-концерт участников, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Большой зал городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 17.00. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.
Открытие чемпионата города по ездовому спорту (снежные дисциплины). Спортивная база, с. Ильинка. 09.00 – открытие, 12.00 - награждение. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.
Открытие открытого первенства города по конькобежному спорту. Стадион «Юность». 12.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.
Награждение победителей и призеров первенство города по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Хабаровская городская Федерация прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, ул. Волочаевская, 188. 18.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.
15 января
Награждение победителей и призеров открытого первенства города по конькобежному спорту. Стадион «Юность». 14.30. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.
Предыдущие новости
- Часть архивных документов рассекретят в Хабаровском крае - 10/01/2017 04:22
- Спрос на электронный ОСАГО в Хабаровском крае вырос в 26 раз за неделю - 10/01/2017 03:44
- В Хабаровск приедет Open Innovations Startup Tour - 10/01/2017 02:31
- Оперативная информация на 10 января 2017 года от администрации Хабаровского края - 09/01/2017 23:22
- В Хабаровске появится новый автобусный маршрут - 09/01/2017 22:43