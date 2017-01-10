В Хабаровске снова пройдёт конкурс на отлов бродячих собак

Аукцион планируется провести до конца января. Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству Александр Андрюшин. Стоит отметить, что ранее над решением проблемы лохматых хабаровских бродяжек трудился индивидуальный предприниматель Олег Вонти, но больше этим он заниматься не намерен. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Анна Чак.

Основной причиной своего ухода из данного сегмента рынка бизнесмен назвал криминальную атаку зоозащитников, которые в октябре прошлого года ворвались на территорию пункта временного содержания собак, повредили имущество, избили сотрудников и украли псов. Предприниматель заявил в полицию о противозаконных действиях «зеленых» и попутно принял решение прекратить отлов бездомных шавок и переключиться на более безопасные и выгодные виды деятельности.

После отказа Олега Вонти работать, в декабре 2016 года муниципалитет объявил аукцион на осуществление работ по отлову бездомных собак, однако желающих поучаствовать в нем и взяться за это дело не нашлось. В январе наступившего года городская администрация проведет новый конкурс, но шансы на то, что он не останется бесплодным, невелики.

«Предприниматели не спешат браться за это дело. Основная причина – низкая стоимость работ. В текущем году за оказание услуг по отлову и содержанию 1562 безнадзорных собак мы можем выплатить всего 2 миллиона 835 тысяч 649 рублей, выделенных в рамках краевой субвенции. А еще два года назад ее размер составлял более 5 миллионов рублей», - сообщил Андрюшин.

Учитывая объемы работ и сопутствующие им немалые затраты, оплата действительно не столь велика. Отметим, что в рамках контракта специализированная организация должна: отловить безнадзорное животное, обеспечить ему 12-дневное содержание с двухразовым кормлением в течение дня (плюс средства для собачьей гигиены, вода, лекарства, осмотры ветеринара и др.), провести эвтаназию в случае, если животное неизлечимо больно или ведет себя агрессивно по отношению к людям. Все это весьма и весьма недешево.

Отлов мохнатых уличных скитальцев в Хабаровске стартует не раньше февраля - после подписания контракта с победителем конкурса (если таковой вообще будет выявлен). А до тех пор стаи четвероногих «бомжей» будут беспрепятственно патрулировать городские улицы, дворы и помойки.