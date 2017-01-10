В крае стартовала весенняя кампания по иммунизации населения против клещевого вирусного энцефалита. Вакцина в необходимом объеме уже доставлена в медучреждения региона. Планируется, что до 1 марта будут привиты 102 тысячи жителей края, из которых 43 - дети. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
«Вакцина закуплена за счет средств краевого бюджета. Рассчитывать на прививки в первую очередь могут дети и жители края, чья профессиональная деятельность отнесена к так называемой группе риска, студенты, - отметил начальник отдела министерства здравоохранения края Вячеслав Ходжер. - Прививки можно получить в поликлиниках по месту жительства, в детских образовательных учреждениях, средних и высших учебных заведениях, по месту работы при наличии договора между руководителями предприятия и поликлиники».
Он также добавил, что в прошлом году в лечебные учреждения края по поводу укусов клеща обратились почти семь тысяч человек. Зарегистрировано 60 случаев клещевого боррелиоза и пять случаев клещевого энцефалита.
Напомним, дальневосточный вид вируса вызывает наиболее тяжелые формы заболевания. Проявлять активность опасные насекомые начинают практически сразу после схода снега.
Предыдущие новости
- В Хабаровском крае свыше 7,5 тысяч многодетных семей получили земельные участки - 10/01/2017 07:21
- Хабаровчане могут дать «Вторую жизнь ёлке» - 10/01/2017 06:26
- В Хабаровске снова пройдёт конкурс на отлов бродячих собак - 10/01/2017 05:22
- План основных мероприятий города Хабаровска с 11 по 15 января 2017 года - 10/01/2017 04:44
- Часть архивных документов рассекретят в Хабаровском крае - 10/01/2017 04:22