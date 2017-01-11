Информация городской диспетчерской службы на 11 января 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 11 января нет отключений холодной воды. Из-за порыва в квартире горячей воды нет в одном доме по адресу ул. Серова, 7. Отопление отключено в доме по адресу ул. Постышева, 2. В городе не работает 100 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днём на улицах Хабаровска работала 91 единица техники предприятий благоустройства, ночью вышла 29 машин. За сутки с дорог краевого центра вывезли931 кубометр снега. Было высыпано 208,7 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С дорог города было эвакуировано 26 автомобилей нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС в городе за сутки в городе произошло 55 ДТП, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 880 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 642 единицы общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 581 автобус.