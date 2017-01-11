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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 11 пожаров. На учете в ГИМС Главного управления состоит 8 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб: 10.01.2017г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 86 ед. техники; в г. Хабаровске 2633 чел. 133 ед. тех., вывезено 547 м3 снега, посыпано ПСС 142,3 т. Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. зарегистрировано 3375 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 65.5 %. Эпидпорог по краю не превышен. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Бикинском районе.

Административные районы

Административные районы


Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

без существенных осадков

юго-западный 10-17 м/с

от -26ºС до -28ºС

от -21ºС до -23ºС

Южные районы

местами небольшой снег

юго-западный 10-17 м/с

от -23ºС до -30ºС

от -17ºС до -22ºС

Центральные районы

местами небольшой снег

юго-западный, северо-западный

5-17 м/с, на побережье Татарского пролива порывы

до 20 м/с

от -23ºС до -37ºС

от -16ºС до -26ºС

Северные районы

снег, местами сильный, местами очень сильный

северо-западный, западный 7-15 м/с, на побережье Охотского моря порывы до 22-28 м/с.

от -18ºС до -29ºС

от -6ºС до -21ºС

Возникновение комплекса неблагоприятных метеорологических явлений: по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 11-12.01 в северных районах Хабаровского края: Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Николаевском, Ульчском районах ожидается сильный снег, местами очень сильный, местами метель, усиление ветра - порывы до 23-28 м/с.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения 112

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