За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 11 пожаров. На учете в ГИМС Главного управления состоит 8 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб: 10.01.2017г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 86 ед. техники; в г. Хабаровске 2633 чел. 133 ед. тех., вывезено 547 м3 снега, посыпано ПСС 142,3 т. Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. зарегистрировано 3375 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.
Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 65.5 %. Эпидпорог по краю не превышен. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Бикинском районе.
Административные районы
|
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
Хабаровск
|
без существенных осадков
|
юго-западный 10-17 м/с
|
от -26ºС до -28ºС
|
от -21ºС до -23ºС
|
Южные районы
|
местами небольшой снег
|
юго-западный 10-17 м/с
|
от -23ºС до -30ºС
|
от -17ºС до -22ºС
|
Центральные районы
|
местами небольшой снег
|
юго-западный, северо-западный
5-17 м/с, на побережье Татарского пролива порывы
до 20 м/с
|
от -23ºС до -37ºС
|
от -16ºС до -26ºС
|
Северные районы
|
снег, местами сильный, местами очень сильный
|
северо-западный, западный 7-15 м/с, на побережье Охотского моря порывы до 22-28 м/с.
|
от -18ºС до -29ºС
|
от -6ºС до -21ºС
Возникновение комплекса неблагоприятных метеорологических явлений: по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 11-12.01 в северных районах Хабаровского края: Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Николаевском, Ульчском районах ожидается сильный снег, местами очень сильный, местами метель, усиление ветра - порывы до 23-28 м/с.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
Предыдущие новости
- В Хабаровске пройдёт открытое городское первенство по конькобежному спорту - 10/01/2017 22:45
- Информация городской диспетчерской службы на 11 января 2017 года - 10/01/2017 21:56
- В Хабаровском крае началась вакцинация против клещевого энцефалита - 10/01/2017 07:55
- В Хабаровском крае свыше 7,5 тысяч многодетных семей получили земельные участки - 10/01/2017 07:21
- Хабаровчане могут дать «Вторую жизнь ёлке» - 10/01/2017 06:26
Похожие новости
Новости Хабаровска. Последние новости
Новости Хабаровска сегодня
Здесь вы найдёте последние новости Хабаровска о событиях прошедших, настоящих и будущих. Мы информируем о текущей жизни, законах, рассказываем о работе ЖКХ и подтверждаем информацию фактами. Здесь каждый найдёт полезную информацию для себя, для своего бизнеса и повседневной жизни в Хабаровске.
Теги: новости хабаровск, последние новости, свежие новости, про хабаровск, события хабаровска, мероприятия в хабаровске
|
Главная Контакты
Реклама в Хабаровске
|
Если не указан другой источник информации, то гиперссылка на РИА «27 Регион» обязательна.
Информационный сайт Хабаровска. © 2004-2016 РИА «27 Регион» - Новости Хабаровска - 27R.Ru (27region.ru)