Оперативная информация на 11 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 11 пожаров. На учете в ГИМС Главного управления состоит 8 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб: 10.01.2017г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 86 ед. техники; в г. Хабаровске 2633 чел. 133 ед. тех., вывезено 547 м3 снега, посыпано ПСС 142,3 т. Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. зарегистрировано 3375 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 65.5 %. Эпидпорог по краю не превышен. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Бикинском районе.

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