Банкротство физлиц обойдется банкам в 15,5 млрд рублей

Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила к концу 2016 года 15,5 млрд рублей. Эта сумма может быть либо полностью списана, либо реструктуризирована, что влечет за собой потери для кредитных организаций. Впрочем, сами банки и эксперты считают, что кредитные организации и заемщики только выиграют от признания безнадежных должников несостоятельными.

По оценкам Национального центра банкротств (НЦБ), общая сумма долга попадающих под закон о банкротстве граждан перед кредитными организациями составляла на 1 декабря 15,46 млрд рублей. В организации установили, что величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей. При этом общая сумма обязательств россиян, каждый из которых задолжал банкам свыше 3 млн рублей, составляет более половины от всей суммы безнадежных кредитов — 50,63%, или 6,99 млрд рублей.

Обратиться с заявлением о банкротстве может любой заемщик с суммой долга больше 500 тыс рублей.

Потенциал для роста числа удовлетворенных заявлений существует. Сейчас процедурой предусмотрены два варианта развития событий. Первый — реструктуризация долга, при которой, например, увеличивается срок кредитования и снижается размер платежа для того, чтобы заемщик мог своевременно вносить ежемесячные платежи. Второй — полное списание задолженности. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего.

По словам директора НЦБ Дмитрия Токарева, от банкротства граждан выигрывают практически все участники процесса.