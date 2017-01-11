Номер телефона федерального call-центра Пенсионного фонда Российской Федерации изменился. Теперь, чтобы получить информацию по вопросам своей будущей пенсии, получения свидетельства обязательного пенсионного страхования, материнского (семейного) капитала и др., нужно набрать 8 800 302 2 302 . Колл-центр работает круглосуточно. Звонок по России бесплатный. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ОПФР по Хабаровскому краю .

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