"Аврора" со следующей недели открывает новый рейс из Хабаровска в Тынду

Авиакомпания "Аврора" с 18 января 2017 года приступает к выполнению регулярных полётов по маршруту "Хабаровск - Тында - Хабаровск". Минимальный тариф в одну сторону с учётом такс и сборов составит от 4 тыс.руб., сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс будет выполняться дважды в неделю, по средам и субботам. Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда Q400. Время в полёте - 2 часа 10 минут. "В расписании "Авроры" предусмотрены удобные стыковки трансферной перевозки пассажиров из Хабаровска по маршрутной сети компаний группы "Аэрофлот" в города Дальнего Востока, Сибири и стран АТР", - отмечает пресс-служба. "Аврора" является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке.

Контрольный пакет (51%) АО "Аврора" принадлежит ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 49% - правительству Сахалинской области. Флот компании в настоящее время насчитывает 23 воздушных судна: 10 среднемагистральных А319, одиннадцать DHC-8 и два внутрирегиональных DHC-6. "Интерфакс-Дальний Восток"