Решением проблем пожилых людей в Хабаровском крае, с этого года займётся специальная комиссия

В этом году в Хабаровском крае появится специальная комиссия по решению вопросов граждан пожилого возраста. Представители различных ведомств планируют совместно разрабатывать мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения людей старшего поколения. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Создание нового совещательного органа утвердил Губернатор Вячеслав Шпорт. В настоящее время решаются основные оргвопросы: формируется состав комиссии, разрабатывается порядок будущих заседаний и др.

«Работа комиссии будет привязана к выполнению Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, - пояснила начальник отдела по проблемам ветеранов и пожилых людей минсоцзащиты населения края Лариса Коваленко. – Сегодня это базовый документ, определяющий социальную политику нашего государства в отношении пожилых людей. В нем указаны основные направления для развития этой сферы, а также установлены целевые показатели. Достигнуть их – основная задача создаваемой комиссии».

По данным министерства, в первую очередь власти обратят внимание на вопросы обеспечения пожилых граждан доступными и качественными социальными услугами, эффективной медицинской помощью, в том числе гериатрической. В ближайшие годы в крае намерены активно развивать добровольческую и волонтерскую деятельность, формировать условия для досуга и занятия физической культурой, спортом. Необходимо решать и проблему транспортной доступности, особенно в сельской местности.

Ожидается, что первое заседание межведомственной комиссии Правительства края по решению вопросов граждан пожилого возраста состоится весной.