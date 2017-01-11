Перевозить школьников будут автобусы, которым не больше десяти лет

Запрет на перевозку детей автобусами, с года выпуска которых прошло более 10 лет, введут на всей территории России. Норма должна была вступить в силу ещё в 2014 году, однако постановление федерального правительства отодвигалось несколько раз и теперь назначен новый срок – 1 июля.

Кроме того, автобус должен быть оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

«У нас есть потребность в автобусах определённого типа – так называемого «северного исполнения». В них две печки, утеплены стенки, двойное остекление, 4WD. За прошедшее полугодие к нам пришли 11 новых автобусов такого типа. Надо отметить, что подвоз школьников входит в полномочия органов местного самоуправления, но правительство края оказывает различную поддержку районам. Если говорить об автобусах, требующих замену, то в 2017 году их количество составит 20 штук, а в 2018 – 12. При этом, муниципалитеты могут выполнять перевозки не на своём транспорте, а заключать договоры на осуществление этой деятельности. Поэтому при своевременном планировании бюджетов муниципалитетов никакого коллапса не случится», – рассказал начальник управления ресурсного обеспечения и имущественного комплекса минобрнауки края Виталий Бруцкий.

В настоящее время в учреждениях образования Хабаровского края насчитывается около 180 автобусов. ИА «Хабаровский край сегодня»