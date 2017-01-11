Рособрнадзор проведет в этом году День сдачи ЕГЭ с родителями. Тестирование для мам и пап, во время которого им предстоит пройти всю процедуру госэкзамена, должен помочь снять напряжение вокруг итогового тестирования.
Как объяснили в министерстве образования края, ЕГЭ для родителей в регионе запланировано в феврале. Взрослым предстоит сдать экзамен по математике.
Отличия от настоящего ЕГЭ все же будут. Времени на ответы родителям дадут меньше, как и самих экзаменационных вопросов. ИА «Хабаровский край сегодня»
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