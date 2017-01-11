ЕГЭ для взрослых пройдёт в Хабаровском крае

Рособрнадзор проведет в этом году День сдачи ЕГЭ с родителями. Тестирование для мам и пап, во время которого им предстоит пройти всю процедуру госэкзамена, должен помочь снять напряжение вокруг итогового тестирования.

Как объяснили в министерстве образования края, ЕГЭ для родителей в регионе запланировано в феврале. Взрослым предстоит сдать экзамен по математике.

Отличия от настоящего ЕГЭ все же будут. Времени на ответы родителям дадут меньше, как и самих экзаменационных вопросов. ИА «Хабаровский край сегодня»