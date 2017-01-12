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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 14 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС состоит 10 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). 11.01.2017г. открыто 2 ледовые переправы: через р. Амур г. Амурск- с. Вознесенское Амурский МР и п. Чумикан – п. Алгазея через реку Уда Тугуро-Чумиканского МР. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Работа коммунальных и дорожных служб: 11.01.2017г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 67 ед. техники; в г. Хабаровске 1578 чел. 98 ед. тех., вывезено 521 м3 снега, посыпано ПСС 59,6 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. зарегистрировано 3375 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 65.5 %. Эпидпорог по краю не превышен. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Бикинском районе.

Административные районы


Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

днем небольшой снег,

слабая метель,

на дорогах снежный накат

юго-западный 10-15 м/с

от -23ºС до -25ºС

от -17ºС до -19ºС

Южные районы

местами небольшой снег

западный 10-15 м/с

от -22ºС до -28ºС

от -13ºС до -19ºС

Центральные районы

местами небольшой снег, снег (Комсомольский, Солнечный районы – местами сильный снег), метель

юго-западный, северо-западный

4-18 м/с

от -23ºС до -37ºС

от -16ºС до -26ºС

Северные районы

преимущественно сильный снег, местами очень сильный

северный 15-20 м/с, на побережье Охотского моря порывы 23-28 м/с

от -4ºС до -19ºС

от -3ºС до -20ºС

Возникновение комплекса неблагоприятных метеорологических явлений: по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 11-12.01 в северных районах Хабаровского края: Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Николаевском, Ульчском районах ожидается сильный снег, местами очень сильный, местами метель, усиление ветра - порывы до 23-28 м/с.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения 112

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